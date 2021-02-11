Прибил гвоздями к кресту: в Одесской области подросток надругался над котом

В одном из сел Подольского района Одесской области 16-летний подросток жестоко замучил бездомного кота.

В полицию обратились соседи парня. Посреди улицы стоял самодельный деревянный крест, на котором гвоздями было прибито тело мертвого кота.

После опроса местных жителей правоохранители быстро нашли малолетнего преступника.

— В прошлом году подросток уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных действий, — сообщили в полиции.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения подростку, совершившему такую расправу над котом.

За содеянное ему могут присудить серьезный штраф, арест сроком до шести месяцев или ограничение свободы сроком до трех лет.

Издевательства над котенком на Львовщине

Летом прошлого года в Червонограде произошел скандальный инцидент — парень закрыл живого котенка в стеклянной банке и издевался, снимая его в Instagram.

Пользователи соцсетей немедленно отреагировали на такой “контент” и обратились в полицию.

Парень быстро удалил все личные фото, а также видео с издевательствами над котенком и сразу опубликовал новое. Он попытался извиниться за содеянное, однако на кадрах видео было заметно, что котенку было очень плохо из-за нехватки воздуха.

Правоохранители пообещали, что “откупиться” парню не удастся, а вот наказание будет зависеть от решения суда.