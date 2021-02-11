Прибив цвяхами до хреста: на Одещині підліток познущався над котом

В одному із сіл Подільського району Одеської області 16-річний підліток жорстоко замучив безпритульного кота.

До поліції звернулися сусіди хлопця. Посеред вулиці стояв саморобний дерев’яний хрест, на якому цвяхами було прибито тіло мертвого кота.

Після опитування місцевих жителів правоохоронці швидко знайшли малолітнього злочинця.

– У минулому році підліток вже потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення аналогічних дій, – повідомили в поліції.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри підлітку, який вчинив розправу над котом.

За скоєне йому загрожує покарання у вигляді штрафу, арешту терміном до шести місяців або обмеження волі терміном до трьох років.

Знущання над кошеням на Львівщині

Влітку минулого року у Червонограді відбувся скандальний інцидент – хлопець закрив живе кошеня в скляній банці і знущався, знімаючи його в Instagram.

Користувачі соцмереж негайно відреагували на такий “контент” і звернулися до поліції.

Хлопець швидко видалив усі особисті фото та відео зі знущанням над кошеням, натомість опублікував нове. Він спробував вибачитися за скоєне, однак на кадрах відео було помітно, що кошеня погано почувалося через брак повітря.

Правоохоронці пообіцяли, що “відкупитися” хлопцеві не вдасться, а от покарання залежатиме від рішення суду.