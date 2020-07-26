В Червонограде парень закрыл котенка в трехлитровой банке - ФОТО

В Червонограде Львовской области парень закрыл живого котенка в трехлитровой банке и издевался, снимая его в Instagram.

Неравнодушные пользователи обратились в полицию, чтобы наказать нарушителя.

По информации из соцсетей, парня зовут Юрий Сорока.

— Правоохранители нашли парня: сейчас его везут в Сокальское отделения полиции Червоноградского отдела полиции ГУНП во Львовской области, — говорится в сообщении.

Парень удалил все личные фото и видео с издевательствами над котенком, зато опубликовал новое.

Пользователи успели заметить, что из-за нехватки воздуха котенок, возможно, плохо себя чувствует.

— Дорогие друзья, это была просто шутка, злая шутку. С котом все в порядке, не знаю, почему оно (видео — Ред.) набрало такую популярность. Банка не была закрытой, — прокомментировал он, снимая котенка на кровати.

Отмечается, что будет полиция проведет проверку и внесет сведения в ЕРДР по факту жестокого обращения с животными.

В комментариях на странице Червоноградского отдела полиции на вопрос о справедливости правоохранители пообещали, что парню “откупиться” не удастся, а вот наказание ему будет назначать суд.

Убийство собаки в Черкасской области

В Каменском районе Черкасской области мужчина убил свою собаку, а затем подвесил его на собственный забор.

Напуганные соседи немедленно вызвали полицию, но животное спасти не удалось.

Оказывается, задержанный мужчина уже давно хотел избавиться от пса, который “мешал ему отдыхать”.

До приезда полиции он успел снять собаку с забора и выбросить его в яму.