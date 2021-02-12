23-летнего гражданина Швейцарии работники экстренной медицинской помощи нашли замерзшим и босым возле станции метро Черниговская.
Утром 11 февраля в центральную диспетчерскую Центра экстренной медицинской помощи Киева поступило сообщение, что возле станции метро замерзает молодой парень.
Выяснилось, что накануне швейцарца задержала полиция за драку. В 1.00 его отпустили из участка, а утром без обуви и с признаками сильного переохлаждения мужчина очутился возле станции метро Черниговская.
Обстоятельства инцидента выясняет полиция Киева.
Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева сообщает, что с наступлением морозов скорая помощь чаще фиксирует травмирования из-за гололеда, а также отморожения конечностей, переохлаждение.
За прошедшие сутки было зафиксировано два случая переохлаждения, а также два отморожения.
Как уберечься от переохлаждения
На выходные 13-14 февраля синоптики прогнозируют понижение температуры до -17 °.
Для того, чтобы не испортить прогулку визитом в травмпункт, нужно одеваться не только тепло, но и многослойно.
А также позаботиться об открытых участки кожи.
О том, как не переохладится зимой, Факты ICTV рассказывали ранее.
Источник: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева