23-летнего гражданина Швейцарии работники экстренной медицинской помощи нашли замерзшим и босым возле станции метро Черниговская.

Утром 11 февраля в центральную диспетчерскую Центра экстренной медицинской помощи Киева поступило сообщение, что возле станции метро замерзает молодой парень.

Выяснилось, что накануне швейцарца задержала полиция за драку. В 1.00 его отпустили из участка, а утром без обуви и с признаками сильного переохлаждения мужчина очутился возле станции метро Черниговская.

Обстоятельства инцидента выясняет полиция Киева.

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева сообщает, что с наступлением морозов скорая помощь чаще фиксирует травмирования из-за гололеда, а также отморожения конечностей, переохлаждение.

За прошедшие сутки было зафиксировано два случая переохлаждения, а также два отморожения.

Как уберечься от переохлаждения

На выходные 13-14 февраля синоптики прогнозируют понижение температуры до -17 °.

Для того, чтобы не испортить прогулку визитом в травмпункт, нужно одеваться не только тепло, но и многослойно.

А также позаботиться об открытых участки кожи.

О том, как не переохладится зимой, Факты ICTV рассказывали ранее.

Источник: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева