23-річного громадянина Швейцарії працівники екстренної медичної допомоги знайшли замерзлим і босим біля станції метро Чернігівська.

Вранці 11 лютого до центральної диспетчерської Центру екстреної медичної допомоги Києва надійшло повідомлення, що неподалік станції метро замерзає молодий хлопець.

Виявилось, що напередодні швейцарця затримала поліція за бійку. О 1.00 його відпустили з відділку, а зранку без взуття і з ознаками сильного переохолодження чоловік опинився біля станції метро Чернігівська.

Обставини інциденту наразі з’ясовує поліція Києва.

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва повідомляє, що з настанням морозів швидка допомога частіше фіксує травмування через ожеледицю, а також відмороження кінцівок, переохолодження.

За минулу добу було зафіксовано два випадки переохолодження, а також два відмороження.

Як вберегтись від переохолодження

На вихідні 13-14 лютого синоптики прогнозують зниження температури до –17°.

Для того, щоб не зіпсувати прогулянку візитом до травмпункту, потрібно одягатися не тільки тепло, а й багатошарово.

А також подбати про відкриті ділянки шкіри.

Про те, як не переохолонути взимку Факти ICTV розповідали раніше.

Джерело: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва