Скорая не доехала из-за сугробов: на Львовщине больную с инфарктом везли на санях

Во Львовской области из-за снежных сугробов медикам пришлось перевозить больную пациентку на санях. У женщины диагностировали инфаркт, однако из-за большого количества снега карета скорой не смогла доехать до ее дома.

На вызов первой прибыла фельдшер Галина, именно она обнаружила у больной инфаркт. После этого она обратилась за помощью коллег — врач и фельдшер не затягивали и транспортировали пациентку к машине на санях.

Инцидент произошел в одном из сел Жовковского района.

Непогода в Украине

10 января из-за ухудшения погодных условий 62 населенных пункта остались без света. Отключение энергоснабжения произошло в городах и селах пяти областей Украины.

Сильные снегопады стали следствием ограничения движения на автомобильных дорогах семи областей.