PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Скорая не доехала из-за сугробов: на Львовщине больную с инфарктом везли на санях

Во Львовской области из-за снежных сугробов медикам пришлось перевозить больную пациентку на санях. У женщины диагностировали инфаркт, однако из-за большого количества снега карета скорой не смогла доехать до ее дома.

Скорая не доехала из-за сугробов: на Львовщине больную с инфарктом везли на санях

На вызов первой прибыла фельдшер Галина, именно она обнаружила у больной инфаркт. После этого она обратилась за помощью коллег — врач и фельдшер не затягивали и транспортировали пациентку к машине на санях.

Инцидент произошел в одном из сел Жовковского района.

Читайте
Парализованы дороги и дистанционное обучение: какая ситуация в регионах из-за снегопада

Непогода в Украине

10 января из-за ухудшения погодных условий 62 населенных пункта остались без света. Отключение энергоснабжения произошло в городах и селах пяти областей Украины.

Сильные снегопады стали следствием ограничения движения на автомобильных дорогах семи областей.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка