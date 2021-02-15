Днем 15 февраля пожар в Киеве охватила парк Дружбы народов.

Черные клубы дыма сняли очевидцы, проезжавшие мимо. На видео заметно, что дым серьезно повлиял на видимость на дорогах, из-за чего образовалась пробка.

По одной из версий, загорелись деревянные здания одного из комплексов парка Муромец.

Площадь возгорания составляет 100 м кв: на месте уже работают спасатели.

Пожар на Львовщине

В конце января в результате пожара в Червонограде погиб 58-летний мужчина.

Когда спасатели приехали на место пожара, огонь выбивался из окон деревянного дома.

Во время ликвидации пожара из комнаты дома вынесли тело хозяина дома: кроме него, внутри больше никого не было.