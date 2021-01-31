Огонь выбивался из окон: на Львовщине в пожаре погиб мужчина

Под Червоноградом на Львовщине во время пожара погиб 58-летний мужчина.

Пламя разгорелось рано утром 31 января. Когда спасатели приехали на место пожара, огонь выбивался из окон деревянного дома.

Во время ликвидации пожара из комнаты дома вынесли тело хозяина дома. Кроме него, внутри больше никого не было.

Пламя удалось потушить за полчаса. В ликвидации пожара участвовали пять человек личного состава.

Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.

ДТП на Львовщине

Утром 23 января возле Львова на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с поездом. Инцидент произошел на отрезке Ставчани — Любинь Великий недалеко от города Пустомыты.

В результате столкновения пострадали двое пассажиров. Позже один из них скончался в больнице.

По предварительным данным, водитель маршрутки Львов — Пустомыты был трезв. Экспертиза подтвердила, что ДТП произошло по его вине.