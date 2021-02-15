Вдень 15 лютого пожежа у Києві охопила парк Дружби народів.

Чорні клуби диму зняли очевидці, що проїжджали повз. На відео помітно, що дим серйозно погіршив видимість на дорогах, що спричинило затор.

За однією із версій, загорілися дерев’яні будівлі одного з комплексів парку Муромець.

Площа загоряння становить 100 м кв: на місці вже працюють рятувальники.

Пожежа на Львівщині

Наприкінці січня внаслідок пожежі в Червонограді загинув 58-річний чоловік.

Коли рятувальники приїхали на місце пожежі, вогонь вибивався з вікон дерев’яного будинку.

Під час ліквідації пожежі з кімнати будинку винесли тіло господаря будинку: окрім нього, всередині більше нікого не було.