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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Внутри кафе никого не было: в Киеве потушили пожар в парке Муромец

Пожар в Киеве в парке Муромец была ликвидирован, горело деревянное здание местного кафе.

Внутри кафе никого не было: в Киеве потушили пожар в парке Муромец

Парк Муромец расположен на одноименном острове в северной части города между реками Днепр и Черторый.

На момент пожара внутри помещения никого не было, поэтому пострадавших нет.

— На снимках с места происшествия видно, что пожар возник в помещении кафе срубной конструкции, огонь охватил лишь часть строения, но сопровождался сильным задымлением, — говорится в сообщении.

  • Внутри кафе никого не было: в Киеве потушили пожар в парке Муромец
  • Внутри кафе никого не было: в Киеве потушили пожар в парке Муромец
  • Внутри кафе никого не было: в Киеве потушили пожар в парке Муромец
  • Внутри кафе никого не было: в Киеве потушили пожар в парке Муромец
  • Внутри кафе никого не было: в Киеве потушили пожар в парке Муромец
  • Внутри кафе никого не было: в Киеве потушили пожар в парке Муромец
  • Внутри кафе никого не было: в Киеве потушили пожар в парке Муромец
  • Внутри кафе никого не было: в Киеве потушили пожар в парке Муромец
  • Внутри кафе никого не было: в Киеве потушили пожар в парке Муромец
  • Внутри кафе никого не было: в Киеве потушили пожар в парке Муромец
  • Внутри кафе никого не было: в Киеве потушили пожар в парке Муромец
  • Внутри кафе никого не было: в Киеве потушили пожар в парке Муромец
  • Внутри кафе никого не было: в Киеве потушили пожар в парке Муромец
  • Внутри кафе никого не было: в Киеве потушили пожар в парке Муромец
Внутри кафе никого не было: в Киеве потушили пожар в парке Муромец / 7 фотографий

Спасатели локализовали пламя уже через час после вызова.

Причина пожара в парке Муромец устанавливается.

Первыми черные клубы дыма заметили очевидцы, проезжавшие мимо парка.

Дым серьезно ухудшил видимость на дорогах, из-за чего образовалась пробка.

Источник: ГСЧС

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