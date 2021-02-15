Пожар в Киеве в парке Муромец была ликвидирован, горело деревянное здание местного кафе.
Парк Муромец расположен на одноименном острове в северной части города между реками Днепр и Черторый.
На момент пожара внутри помещения никого не было, поэтому пострадавших нет.
— На снимках с места происшествия видно, что пожар возник в помещении кафе срубной конструкции, огонь охватил лишь часть строения, но сопровождался сильным задымлением, — говорится в сообщении.
Внутри кафе никого не было: в Киеве потушили пожар в парке Муромец / 7 фотографий
Спасатели локализовали пламя уже через час после вызова.
Причина пожара в парке Муромец устанавливается.
Первыми черные клубы дыма заметили очевидцы, проезжавшие мимо парка.
Дым серьезно ухудшил видимость на дорогах, из-за чего образовалась пробка.