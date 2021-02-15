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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Всередині кафе нікого не було: у Києві загасили пожежу в парку Муромець

Пожежа у Києві в парку Муромець була ліквідована, горіла дерев’яна будівля місцевого кафе.

Всередині кафе нікого не було: у Києві загасили пожежу в парку Муромець

Парк Муромець розташований на однойменному острові в північній частині міста між річками Дніпро і Чорторий.

На момент пожежі всередині приміщення нікого не було, тому постраждалих немає.

– На знімках з місця події видно, що пожежа виникла в приміщенні кафе зрубної конструкції, вогонь охопив лише частину будови, але супроводжувався сильним задимленням, – йдеться у повідомленні.

  • Всередині кафе нікого не було: у Києві загасили пожежу в парку Муромець
  • Всередині кафе нікого не було: у Києві загасили пожежу в парку Муромець
  • Всередині кафе нікого не було: у Києві загасили пожежу в парку Муромець
  • Всередині кафе нікого не було: у Києві загасили пожежу в парку Муромець
  • Всередині кафе нікого не було: у Києві загасили пожежу в парку Муромець
  • Всередині кафе нікого не було: у Києві загасили пожежу в парку Муромець
  • Всередині кафе нікого не було: у Києві загасили пожежу в парку Муромець
  • Всередині кафе нікого не було: у Києві загасили пожежу в парку Муромець
  • Всередині кафе нікого не було: у Києві загасили пожежу в парку Муромець
  • Всередині кафе нікого не було: у Києві загасили пожежу в парку Муромець
  • Всередині кафе нікого не було: у Києві загасили пожежу в парку Муромець
  • Всередині кафе нікого не було: у Києві загасили пожежу в парку Муромець
  • Всередині кафе нікого не було: у Києві загасили пожежу в парку Муромець
  • Всередині кафе нікого не було: у Києві загасили пожежу в парку Муромець
Всередині кафе нікого не було: у Києві загасили пожежу в парку Муромець / 7 фотографий

Рятувальники локалізували полум’я вже за годину після виклику.

Причина пожежі в парку Муромець встановлюється.

Першими чорні клуби диму помітили очевидці, що проїжджали повз парк.

Дим серйозно погіршив видимість на дорогах, що спричинило затор.

Джерело: ДСНС

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