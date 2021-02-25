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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В Харькове масштабный пожар на территории завода

В Харькове возник пожар на территории завода. Загорелось складское помещение на ул. Большая Панасовская, 106.

В Харькове масштабный пожар на территории завода

В 17:49 работники ГСЧС локализовали пожар на площади 700 м кв. В результате инцидента никто не пострадал.

На месте работают 47 спасателей и 10 единиц техники.

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Смертельный пожар в Одессе

25 февраля произошел пожар в Одессе. В одной из квартир многоэтажного дома загорелось имущество. По данным ГСЧС, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Владельцам квартиры не удалось спастись — спасатели нашли их тела во время тушения пожара. Установлено, что граждане были 1964 и 1934 годов рождения.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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