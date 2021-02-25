У Харкові виникла пожежа на території заводу. Загорілося складське приміщення на вул. Велика Панасівська, 106.

О 17:49 працівники ДСНС локалізували пожежу на площі 700 м кв. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На місці працюють 47 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Смертельна пожежа в Одесі

25 лютого сталася пожежа в Одесі. В одній з квартир багатоповерхового будинку загорілося майно. За даними ДСНС, причина загоряння – необережне поводження з вогнем.

Власникам квартири не вдалося врятуватися – рятувальники знайшли їхні тіла під час гасіння пожежі. Встановлено, що громадяни були 1964 та 1934 років народження.