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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

У Харкові масштабна пожежа на території заводу

У Харкові виникла пожежа на території заводу. Загорілося складське приміщення на вул. Велика Панасівська, 106.

У Харкові масштабна пожежа на території заводу

О 17:49 працівники ДСНС локалізували пожежу на площі 700 м кв. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На місці працюють 47 рятувальників та 10 одиниць техніки.

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Смертельна пожежа в Одесі

25 лютого сталася пожежа в Одесі. В одній з квартир багатоповерхового будинку загорілося майно. За даними ДСНС, причина загоряння – необережне поводження з вогнем.

Власникам квартири не вдалося врятуватися – рятувальники знайшли їхні тіла під час гасіння пожежі. Встановлено, що громадяни були 1964 та 1934 років народження.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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