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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Киеве серьезный пожар на ДВРЗ — загорелась крыша здания

В Киеве произошел масштабный пожар в районе ДВРЗ. Загорелась крыша здания.

В Киеве серьезный пожар на ДВРЗ — загорелась крыша здания

На видео видно, что пылает вся крыша дома.

На место происшествия уже прибыли отряды Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые занимают тушением пожара.

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О жертвах или пострадавших в результате пожара информации пока нет.

Пожар в роддоме

Ночью 20 февраля в Одессе произошел пожар в роддоме. Из здания больницы эвакуировали 16 младенцев, в результате инцидента никто не пострадал.

Что стало причиной возгорания, смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: Киев Оперативний

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