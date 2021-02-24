В Киеве серьезный пожар на ДВРЗ — загорелась крыша здания

В Киеве произошел масштабный пожар в районе ДВРЗ. Загорелась крыша здания.
На видео видно, что пылает вся крыша дома.
На место происшествия уже прибыли отряды Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые занимают тушением пожара.
О жертвах или пострадавших в результате пожара информации пока нет.
Пожар в роддоме
Ночью 20 февраля в Одессе произошел пожар в роддоме. Из здания больницы эвакуировали 16 младенцев, в результате инцидента никто не пострадал.
Что стало причиной возгорания, смотрите в материале Фактов ICTV.