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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В Киеве горела квартира в многоэтажке — погиб мужчина

В Киеве в результате пожара в многоэтажном доме погиб мужчина. Во время тушения пожара в одной из квартир спасатели нашли тело жителя 1957 года рождения.

ДСНС пожежа

Инцидент произошел в Святошинском районе на улице Симиренко, 26 Пожарные получили сообщение о чрезвычайной ситуации ночью 26 февраля в 1:54, ликвидировали огонь в 2:29.

Спасатели установили, что огонь вспыхнул на диване. В результате пожара повреждены диван и постельное белье, закопчены стены и потолок квартиры. На месте работало 12 сотрудников ДСНС и три единицы техники.

Сейчас правоохранители выясняют причину возгорания.

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Смертельный пожар в Одесской области

Накануне в Одессе произошел пожар — загорелась квартира в жилом доме. Спасатели обнаружили тела двух человек 1964 и 1934 рождения.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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