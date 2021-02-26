PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

У Києві горіла квартира в багатоповерхівці – загинув чоловік

У Києві внаслідок пожежі у багатоповерховому будинку загинув чоловік. Під час гасіння пожежі в одній з квартир рятувальники знайшли тіло мешканця 1957 року народження.

ДСНС пожежа

Інцидент трапився у Святошинському районі на вулиці Симиренка, 26. Пожежники отримали повідомлення про надзвичайну ситуацію вночі 26 лютого о 01:54, ліквідували вогонь о 02:29.

Рятувальники встановили, що вогонь спалахнув на дивані. Внаслідок пожежі пошкоджено диван і постільну білизну, закопчено стіни та стелю квартири. На місці працювало 12 співробітників ДСНС та три одиниці техніки.

Наразі правоохоронці з’ясовують причину загоряння.

Читайте
У Харкові масштабна пожежа на території заводу

Смертельна пожежа на Одещині

Напередодні в Одесі сталася пожежа – загорілася квартира у житловому будинку. Рятувальники виявили тіла двох осіб 1964 та 1934 років народження.

За попередньою версією, займання сталося через необережне поводження з вогнем.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка