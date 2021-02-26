У Києві внаслідок пожежі у багатоповерховому будинку загинув чоловік. Під час гасіння пожежі в одній з квартир рятувальники знайшли тіло мешканця 1957 року народження.

Інцидент трапився у Святошинському районі на вулиці Симиренка, 26. Пожежники отримали повідомлення про надзвичайну ситуацію вночі 26 лютого о 01:54, ліквідували вогонь о 02:29.

Рятувальники встановили, що вогонь спалахнув на дивані. Внаслідок пожежі пошкоджено диван і постільну білизну, закопчено стіни та стелю квартири. На місці працювало 12 співробітників ДСНС та три одиниці техніки.

Наразі правоохоронці з’ясовують причину загоряння.

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Смертельна пожежа на Одещині

Напередодні в Одесі сталася пожежа – загорілася квартира у житловому будинку. Рятувальники виявили тіла двох осіб 1964 та 1934 років народження.

За попередньою версією, займання сталося через необережне поводження з вогнем.