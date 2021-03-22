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Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

В Польше украинский автобус попал в ДТП, есть погибший и пострадавшие

В ночь с 21 на 22 марта на юге Польши пассажирский автобус с украинцами попал в ДТП, есть жертва и пострадавшие.

ДТП у Польщі

Авария произошла в 23.00 на автостраде А4, возле Кашице. Инцидент случился недалеко от того места, где 6 марта подобное происшествие унесло жизни украинских граждан.

В этот раз в автобусе находилось 10 людей, два водителя и 8 пассажиров.

Транспортное средство врезалось в ограждение, а затем съехало в овраг.

В результате ДТП один человек погиб, еще пять — в больнице. Четыре человека не нуждаются в госпитализации.

По информации спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии.

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ДТП с украинцами в ​​Польше

6 марта 2021 года в Польше произошло ДТП с украинцами. Автобус Познань — Херсон, в котором находилось 57 человек, врезался в ограждение, перевернулся и упал в кювет.

В результате пятеро граждан умерли, 35 — получили травмы.

Подробнее о ДТП с украинцами в Польше читайте на Фактах ICTV.

Источник: tvn24, Олег Николенко

Фото: PAP

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