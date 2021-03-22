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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубник |

У Польщі український автобус потрапив у ДТП, є загиблий та потерпілі

У ніч з 21 на 22 березня на півдні Польщі пасажирський автобус з українцями потрапив у ДТП, є жертва та постраждалі.

ДТП у Польщі

Аварія сталася о 23.00 на автостраді А4, поблизу Кашице. Інцидент трапився недалеко від того місця, де 6 березня така ж подія забрала життя українських громадян.

Цього разу в автобусі перебувало 10 людей, два водія та 8 пасажирів.

Транспортний засіб врізався в огорожу, а потім з’їхав у яр.

Унаслідок ДТП одна людина загинула, ще п’ятеро – у лікарні. Четверо людей не потребують госпіталізації.

За інформацією речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з правоохоронними органами Польщі для з’ясування обставин аварії.

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ДТП з українцями у Польщі

6 березня 2021 року у Польщі сталася ДТП з українцями. Автобус Познань – Херсон, у якому перебувало 57 людей, врізався в огорожу, перекинувся і впав у кювет.

Унаслідок події п’ятеро громадян померли, 35 – отримали травми.

Детальніше про ДТП з українцями у Польщі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: tvn24, Олег Ніколенко

Фото: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

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