У ніч з 21 на 22 березня на півдні Польщі пасажирський автобус з українцями потрапив у ДТП, є жертва та постраждалі.

Аварія сталася о 23.00 на автостраді А4, поблизу Кашице. Інцидент трапився недалеко від того місця, де 6 березня така ж подія забрала життя українських громадян.

Цього разу в автобусі перебувало 10 людей, два водія та 8 пасажирів.

Транспортний засіб врізався в огорожу, а потім з’їхав у яр.

Унаслідок ДТП одна людина загинула, ще п’ятеро – у лікарні. Четверо людей не потребують госпіталізації.

Tragiczny wypadek autobusu na A4. Nie żyje jedna osoba https://t.co/Lqbptf0iyh — Fakty RMF FM (@RMF24pl) March 22, 2021

За інформацією речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з правоохоронними органами Польщі для з’ясування обставин аварії.

Tragiczny wypadek autobusu na autostradzie A4 w pobliżu Miejsca Obsługi Podróżnych Kaszycehttps://t.co/OpU2IGpLcI — PolskieRadio24.pl (@PR24_pl) March 22, 2021

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ДТП з українцями у Польщі

6 березня 2021 року у Польщі сталася ДТП з українцями. Автобус Познань – Херсон, у якому перебувало 57 людей, врізався в огорожу, перекинувся і впав у кювет.

Унаслідок події п’ятеро громадян померли, 35 – отримали травми.

Детальніше про ДТП з українцями у Польщі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: tvn24, Олег Ніколенко

Фото: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu