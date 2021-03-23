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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Пламя охватило балкон: в Киеве горела квартира в многоэтажке

Вечером 23 марта пожар в Киеве охватил последний этаж многоквартирного дома.

Пламя охватило балкон: в Киеве горела квартира в многоэтажке

Инцидент произошел в Деснянском районе города, на улице Милютенко, 10/1.

Хозяева квартиры на момент пожара находились дома. Именно они первыми почувствовали запах дыма, а затем заметили пламя на собственном балконе.

По предварительной информации, причиной пожара мог стать окурок сигареты.

  • Пламя охватило балкон: в Киеве горела квартира в многоэтажке
  • Пламя охватило балкон: в Киеве горела квартира в многоэтажке
  • Пламя охватило балкон: в Киеве горела квартира в многоэтажке
  • Пламя охватило балкон: в Киеве горела квартира в многоэтажке
Пламя охватило балкон: в Киеве горела квартира в многоэтажке / 2 фотографии

Спасателям удалось ликвидировать пламя менее чем за 15 минут, предотвратив распространение огня на самую квартиру.

Жертв и пострадавших в результате пожара в Киеве нет. Все обстоятельства инцидента будет устанавливать следствие.

Пожар в парке Муромец

В середине февраля в Киеве горели домики в парке Муромец.

Первыми черные клубы дыма заметили водители-очевидцы, проезжавшие мимо парка. На момент пожара внутри помещения никого не было.

Установлено, что пожар возник в помещении кафе срубной конструкции, огонь охватил лишь часть строения, но сопровождался сильным задымлением.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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