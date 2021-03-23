Пламя охватило балкон: в Киеве горела квартира в многоэтажке

Вечером 23 марта пожар в Киеве охватил последний этаж многоквартирного дома.
Инцидент произошел в Деснянском районе города, на улице Милютенко, 10/1.
Хозяева квартиры на момент пожара находились дома. Именно они первыми почувствовали запах дыма, а затем заметили пламя на собственном балконе.
По предварительной информации, причиной пожара мог стать окурок сигареты.
Спасателям удалось ликвидировать пламя менее чем за 15 минут, предотвратив распространение огня на самую квартиру.
Жертв и пострадавших в результате пожара в Киеве нет. Все обстоятельства инцидента будет устанавливать следствие.
Пожар в парке Муромец
В середине февраля в Киеве горели домики в парке Муромец.
Первыми черные клубы дыма заметили водители-очевидцы, проезжавшие мимо парка. На момент пожара внутри помещения никого не было.
Установлено, что пожар возник в помещении кафе срубной конструкции, огонь охватил лишь часть строения, но сопровождался сильным задымлением.