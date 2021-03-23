Полум’я охопило балкон: у Києві горіла квартира в багатоповерхівці

Ввечері 23 березня пожежа у Києві охопила останній поверх багатоквартирного будинку.
Інцидент стався у Деснянському районі міста, на вулиці Мілютенко, 10/1.
Господарі квартири на момент пожежі перебували вдома. Саме вони першими відчули запах диму, а потім помітили полум’я на власному балконі.
За попередньою інформацією, причиною пожежі міг стати недопалок сигарети.
Рятувальникам вдалося ліквідувати полум’я менш ніж за 15 хвилин, запобігши розповсюдження вогню на саму квартиру.
Жертв та постраждалих внаслідок пожежі у Києві немає. Усі обставини інциденту встановлюватиме слідство.
Пожежа в парку Муромець
В середині лютого у Києві горіли будиночки в парку Муромець.
Першими чорні клуби диму помітили водії-очевидці, що проїжджали повз парк. На момент пожежі всередині приміщення нікого не було.
Встановлено, що пожежа виникла в приміщенні кафе зрубної конструкції, вогонь охопив лише частину будови, але супроводжувався сильним задимленням.