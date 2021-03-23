Ввечері 23 березня пожежа у Києві охопила останній поверх багатоквартирного будинку.

Інцидент стався у Деснянському районі міста, на вулиці Мілютенко, 10/1.

Господарі квартири на момент пожежі перебували вдома. Саме вони першими відчули запах диму, а потім помітили полум’я на власному балконі.

За попередньою інформацією, причиною пожежі міг стати недопалок сигарети.







Полум’я охопило балкон: у Києві горіла квартира в багатоповерхівці / 2 фотографии

Рятувальникам вдалося ліквідувати полум’я менш ніж за 15 хвилин, запобігши розповсюдження вогню на саму квартиру.

Жертв та постраждалих внаслідок пожежі у Києві немає. Усі обставини інциденту встановлюватиме слідство.

Пожежа в парку Муромець

В середині лютого у Києві горіли будиночки в парку Муромець.

Першими чорні клуби диму помітили водії-очевидці, що проїжджали повз парк. На момент пожежі всередині приміщення нікого не було.

Встановлено, що пожежа виникла в приміщенні кафе зрубної конструкції, вогонь охопив лише частину будови, але супроводжувався сильним задимленням.