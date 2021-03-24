Пожар на Закарпатье в жилом комплексе Солотвинский: подробности пожара

В селе Теребля Закарпатской области возник пожар. Горят два многоквартирных жилых дома жилого комплекса Солотвинский.

Чтобы потушить огонь, на месте работают шесть единиц техники и более 30 спасателей из пожарно-спасательных подразделений городов Тячев, Виноградов, Хуст и Вышково.











Масштабный пожар на Закарпатье: горят два многоквартирных дома / 3 фотографии

По информации спасателей, ориентировочная площадь возгорания составляет 1,2 тыс. кв. м. В ГСЧС сообщают, что пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны.

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Пожар в Киеве

24 марта, в Киеве загорелся двухэтажный дом. Пожар произошел в Голосеевском района на улице Саксаганского, 38.

Из-за огня даже приходилось перекрывать движение по улице Саксаганского, но сейчас его уже восстановили.

Возгорание возникло на крыше двухэтажного здания ресторана. Пожар ликвидировали, причину возгорания устанавливают специалисты. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.