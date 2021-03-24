Пожар на Закарпатье в жилом комплексе Солотвинский: подробности пожара

В селе Теребля Закарпатской области возник пожар. Горят два многоквартирных жилых дома жилого комплекса Солотвинский.
Чтобы потушить огонь, на месте работают шесть единиц техники и более 30 спасателей из пожарно-спасательных подразделений городов Тячев, Виноградов, Хуст и Вышково.
По информации спасателей, ориентировочная площадь возгорания составляет 1,2 тыс. кв. м. В ГСЧС сообщают, что пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны.
Пожар в Киеве
24 марта, в Киеве загорелся двухэтажный дом. Пожар произошел в Голосеевском района на улице Саксаганского, 38.
Из-за огня даже приходилось перекрывать движение по улице Саксаганского, но сейчас его уже восстановили.
Возгорание возникло на крыше двухэтажного здания ресторана. Пожар ликвидировали, причину возгорания устанавливают специалисты. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.