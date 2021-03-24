(Українська) Пожежа в центрі Києва: на Саксаганського горить двоповерховий будинок

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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Пожар в центре Киева: на Саксаганского горит двухэтажный дом

В центре Киева горит двухэтажный дом. Пожар охватил всю крышу здания. 10 человек эвакуировали из помещения.

Пожар в центре Киева: на Саксаганского горит двухэтажный дом

Пожар произошел в Голосеевском районе на улице Саксаганского, 38. На месте происшествия работают пожарные.

Предварительно возгорание возникло на крыше двухэтажного здания ресторана. Пламя может распространиться на второй этаж здания.

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Пожар ликвидируют на площади около 300 кв. м. К спецоперации привлекли 14 единиц техники и 54 спасателей. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Из-за этого движение по улице Саксаганского перекрыли. В частности, на участке между улицей Антоновича и улицей Владимирской перекрыли проезд.

По состоянию на 24 марта в 15.57 пожар ликвидировали. Причину возгорания устанавливают специалисты.

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Пожар в Киеве

Ночью 24 марта пожар в Киеве произошел в Шевченковском районе. Возгорание возникло на первом этаже здания, пристроенного к трехэтажному магазину, который находится на реконструкции.

Из-за этого сгорели и повредились электрические кабеля, элементы отделки в помещениях, а также другие вещи, крышу здания разобрали. Пострадавших нет.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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