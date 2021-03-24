(Українська) Пожежа в центрі Києва: на Саксаганського горить двоповерховий будинок

В центре Киева горит двухэтажный дом. Пожар охватил всю крышу здания. 10 человек эвакуировали из помещения.

Пожар произошел в Голосеевском районе на улице Саксаганского, 38. На месте происшествия работают пожарные.

Предварительно возгорание возникло на крыше двухэтажного здания ресторана. Пламя может распространиться на второй этаж здания.

Пожар ликвидируют на площади около 300 кв. м. К спецоперации привлекли 14 единиц техники и 54 спасателей. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Из-за этого движение по улице Саксаганского перекрыли. В частности, на участке между улицей Антоновича и улицей Владимирской перекрыли проезд.

По состоянию на 24 марта в 15.57 пожар ликвидировали. Причину возгорания устанавливают специалисты.

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Пожар в Киеве

Ночью 24 марта пожар в Киеве произошел в Шевченковском районе. Возгорание возникло на первом этаже здания, пристроенного к трехэтажному магазину, который находится на реконструкции.

Из-за этого сгорели и повредились электрические кабеля, элементы отделки в помещениях, а также другие вещи, крышу здания разобрали. Пострадавших нет.