Пожежа на Закарпатті у житловому комплексі Солотвинський: подробиці пожежі

У селі Теребля Закарпатської області виникла пожежа. Горять два багатоквартирні житлові будинки житлового комплексу Солотвинський.

Щоб загасити вогонь, на місці працюють шість одиниць техніки та понад 30 рятувальників із пожежно-рятувальних підрозділів міст Тячів, Виноградів, Хуст і Вишково.











Масштабна пожежа на Закарпатті: горять два багатоквартирних будинки / 3 фотографии

За інформацією рятувальників, орієнтовна площа загорання становить 1,2 тис. кв. м. У ДСНС повідомляють, що постраждалих немає. Причини займання поки невідомі.

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Пожежа у Києві

24 березня у Києві загорівся двоповерховий будинок. Пожежа сталася у Голосіївському району на вулиці Саксаганського, 38.

Через вогонь навіть доводилося перекривати рух вулицею Саксаганського, але наразі його вже відновили.

Займання виникло на даху двоповерхової будівлі ресторану. Пожежу ліквідували, причину загоряння встановлюють фахівці. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.