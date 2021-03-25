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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

В Польше скончался еще один потерпевший в ДТП с украинским автобусом

В польской больнице в городе Жешув скончался еще один человек, который стал жертвой аварии украинского автобуса. Таким образом, число погибших возросло до шести.

ДТП з українцями у Польщі

Об этом сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

— Накануне в больнице умер мужчина — шестая жертва автокатастрофы украинского автобуса, — сообщил Павлюк.

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По его словам, тело погибшего планируют в четверг, 25 марта, вывозить в Украине.

Транспорт для перевозки тела обязалась предоставить страховая компания, в которой был застрахован украинец.

ДТП украинского автобуса

6 марта автобус сообщением Познань-Херсон, в котором ехали 57 человек, попал в аварию. На месте погибли пять украинцев, 35 человек получили травмы различной степени тяжести.

9 марта польские больницы отказались оказывать помощь двум гражданам Украины из-за того, что у них не было страховки. Однако после вмешательства генконсула помощь им таки оказали.

Одному из водителей автобуса предъявлены обвинения.

Фото: Spotted: Gmina Orły/Gmina Żurawica

Источник: Укринформ

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