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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

У Польщі помер ще один потерпілий у ДТП з українським автобусом

У польській лікарні у місті Жешув померла ще одна людина, яка стала жертвою аварії українського автобуса. Таким чином, кількість загиблих зросла до шести.

ДТП з українцями у Польщі

Про це повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк.

– Напередодні в лікарні помер чоловік – шоста жертва автокатастрофи українського автобуса,- повідомив Павлюк.

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За його словами, тіло загиблого планують у четвер,25 березня, вивозити в Україну.

Транспорт для перевезення тіла зобов’язалася надати страхова компанія, в якій був застрахований українець.

ДТП українського автобуса

6 березня автобус сполученням Познань-Херсон, в якому їхали 57 осіб, потрапив в аварію. На місці загинули п’ятеро українців, 35 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

9 березня польські лікарні відмовилися надавати допомогу двом громадянам України через те, що у них не було страхового полісу. Однак після втручання генконсула допомогу їм таки надали.

Одному з водіїв автобуса висунули звинувачення.

Фото: Spotted: Gmina Orły/Gmina Żurawica

Джерело: Укрінформ

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