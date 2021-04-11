На Николаевщине 16-летней девочке в интернате принудительно сделали аборт

В Николаевской области в учебно-воспитательном комплексе 16-летней девочке принудительно сделали аборт, несмотря на то, что воспитанница интерната хотела сохранить ребенка.

Это произошло в общеобразовательной школе-интернате-лицее I-III ступеней, расположенной в селе Березки Кривоозерского района. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал представитель Офиса Уполномоченного президента Украины по правам ребенка Павел Шульга.

По его словам, в интернате давили на 16-летнюю девочку, которая хотела сохранить ребенка. Несколько дней в изоляторе девочку против ее воли заставляли принимать препараты для прерывания беременности.

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Чиновник отметил, что посетил с комиссией учреждение. Там не смогли объяснить, почему не рассматривали возможность сохранения жизни ребенка.

Полиция открыла производство по статье 137 Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей УК Украины. За такие действия подозреваемым может грозить тюремное заключение сроком до трех лет.

Online-каналы доверия для детей

Офис генерального прокурора намерен инициировать и создать online-каналы доверия для детей, ставших жертвами преступлений или свидетелями правонарушений.

Отмечается, что дети смогут сообщить о нарушении в Instagram, Snapchat или Telegram. Благодаря этому несовершеннолетние смогут сообщить о совершении преступления против них. Кроме того, у них будет возможность предоставить аудио-, фото- и видеодоказательства.