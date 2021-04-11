На Миколаївщині 16-літній дівчинці в інтернаті примусово зробили аборт

У Миколаївській області у навчально-виховному комплексі 16-річній дівчинці примусово зробили аборт, попри те, що вихованиця інтернату хотіла зберегти дитину.

Це сталося у загальноосвітній школі-інтернаті-ліцеї I-III ступенів, що розташована у селі Берізки Кривоозерського району. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook розповів представник Офісу Уповноваженого президента України з прав дитини Павло Шульга.

За його словами, в інтернаті тиснули на 16-річну дівчинку, яка хотіла зберегти дитину. Декілька днів в ізоляторі дівчинку проти її волі змушували вживати препарати для переривання вагітності.

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Посадовець зазначив, що відвідав з комісією установу. Там йому не змогли пояснити, чому не розглядали можливість збереження життя дитини.

Поліція відкрила провадження за статтею 137 Неналежне виконання обов’язків з охорони життя і здоров’я дітей КК України. За такі дії підозрюваним може загрожувати ув’язнення терміном до трьох років.

Online-канали довіри для дітей

Офіс генерального прокурора має намір ініціювати та створити online-канали довіри для дітей, які стали жертвами злочинів або свідками правопорушень.

Зазначається, що діти зможуть повідомити про порушення в Instagram, Snapchat або Telegram. Завдяки цьому неповнолітні зможуть повідомити про вчинення злочину проти них. Крім того, у них буде можливість надати аудіо-, фото- та відеодокази.