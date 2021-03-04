Офис генпрокурора будет инициировать создание online-каналов доверия в Instagram, Snapchat или Telegram для детей, ставших жертвами или свидетелями преступлений.

Благодаря такой инициативе несовершеннолетние смогут сообщить о совершении преступления против них. Кроме того, у них будет возможность предоставить аудио- и фотофайлы.

Дети получат первичную правовую, психологическую и медицинскую помощь в случае нанесения им телесных повреждений.

По словам заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова, такая модель эффективной помощи пострадавшим действует, в частности, в Эстонии.

– К таким web-правоохранителям есть доверие. Мы тоже хотим максимально осовременить процессы. Дети много времени проводят в online и более прогрессивны нежели взрослые, поэтому мы хотим предоставить им возможность говорить с нами в удобном для них формате, – говорит он.

По убеждению Гюндуза Мамедова, несовершеннолетней жертве или свидетелю на начальном этапе проще написать или направить голосовое сообщение о событии, чем рассказать вживую, а часто еще и безопаснее, если обидчик ребенка находится рядом.

В генпрокуратуре считают, что online-каналы вернут доверие к национальной системе правосудия. Также там рассчитывают, что такое нововведение повысит уровень раскрытия преступлений против детей и будет иметь превентивный эффект.

Количество правонарушений против детей в 2020 году выросло почти на 20% по сравнению с 2019 годом. Более 5,2 тыс. детей пострадали от преступлений.

От насильственных действий сексуального характера, в частности изнасилования, в 2020 году пострадало на 37% детей больше, чем в 2019 году.

Призывы к самоубийству в TikTok

В конце февраля в социальной сети TikTok начали замечать призывы к самоубийству среди подростков.

Неизвестные люди призывали молодых людей покончить с собой 3 марта, чтобы сделать его днем массовых самоубийств. Как реагировать на призывы к самоубийству в TikTok и что делать родителям, чтобы уберечь своих детей от негативного влияния в соцсети, читайте в материале Фактов ICTV.