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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Несколько дней жил с трупами: в Киеве подросток зарезал родителей и 8-летнего брата

Несколько дней жил с трупами: в Киеве подросток зарезал родителей и 8-летнего брата

В Дарницком районе Киева 16-летний подросток совершил тройное убийство. Полиция нашла тела его отца, матери и 8-летнего брата.

Ужасный инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на улице Ревуцкого.

В полицию обратилась бабушка задержанного: женщина сообщила, что ее родной сын с семьей перестали выходить на связь.

Правоохранители попали в квартиру после привлечения работников ГСЧС для аварийного открытия дверей.

— Внутри мы обнаружили тела мужчины 1971 года рождения, женщины 1979 года рождения и мальчика 2012 рождения. После проведения первоочередных следственных действий было установлено, что к убийству причастен 16-летний старший сын потерпевших, — говорится в сообщении.

По данным следствия, подросток во время очередного конфликта с родителями нанес ножом смертельные ранения своему отцу и матери.

После этого он так же убил младшего брата, который стал свидетелем расправы над родителями.

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