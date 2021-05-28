СБУ предотвратила вывоз из страны уникальных артефактов времен Скифов, которые имеют культурную и историческую ценность.

По предварительной оценке, на аукционах такие украшения могут обойтись покупателю в $40 тыс.

В пункте пропуска Ягодин провели досмотр мужчины, в личных вещах которого обнаружили 11 подвесок, изготовленных из желтого и белого золота.

Выяснилось, что злоумышленник был нанят посредником, который должен продать украшения.

Изъятые раритеты отправлены экспертам для исследования, после процессуальных действий они будут переданы в музейный фонд Украины.

По их результатам фигурантам планируется сообщить о подозрении по ч.2 ст.15 (Попытка совершения преступления) и ч.1 ст.201 (Контрабанда) УК Украины.

По заказу клиентов из Европы: из Украины пытались вывезти скифское золото / 4 фотографии

Скифское золото

В 2016 году экспонаты выставки крымских музеев, которые находились на хранении в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме, были возвращены в Национальный музей истории в Киеве.

По словам тогдашнего министра культуры Тамары Мазур, экспонаты хранились в Амстердаме на протяжении 3-х месяцев для возможной апелляции.

После этого они были возвращены в Украину.