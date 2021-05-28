СБУ запобігла вивезенню з країни унікальних артефактів часів Скіфів, які мають культурну та історичну цінність.

За попередньою оцінкою, на аукціонах такі прикраси можуть обійтися покупцю в $40 тис.

У пункті пропуску Ягодин провели огляд чоловіка, в особистих речах якого виявили 11 підвісок, що були виготовлені з жовтого та білого золота.

З’ясувалося, що зловмисника було найнято посередником, який мав продати прикраси.

Вилучені раритети відправлено експертам для дослідження, після процесуальних дій їх буде передано до музейного фонду України.

За їхніми результатами фігурантам планується повідомити про підозру за ч.2 ст.15 (Замах на злочин) та ч.1 ст.201 (Контрабанда) КК України.

На замовлення клієнтів з Європи: з України намагалися вивезти скіфське золото / 4 фотографии

Скіфське золото

У 2016 році експонати виставки кримських музеїв, які перебували на зберіганні в Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі, повернули до Національного музею історії в Києві.

За словами тодішньої міністерки культури Тамари Мазур, експонати зберігалися в Амстердамі протягом 3-х місяців для можливої апеляції.

Після цього їх було повернуто до України.