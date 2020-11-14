На Хортице нашли могилу скифского воина, которой 2,5 тыс. лет

Уникальная находка на Хортице возрастом около 2,5 тыс. лет — археологи заповедника обнаружили на территории острова захоронение скифского воина.
Скелет нашли в земляной катакомбе на трехметровой глубине, вход был завален гранитными валунами. Так скифы защищали захоронения от грабителей.
Рост воина — около 1,8 м, то есть по древним меркам он был гигантом.
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Рядом нашли также железный нож с костяной рукояткой, остатки колчана с бронзовыми стрелами и жертвенную пищу.
А над самим захоронением был кромлех — круг из гранитных камней. Это символ солнца, который известен в культурах многих древних народов.
Археологи говорят, что 20 лет назад на этом месте уже находили интересные скифские захоронения и жертвенники, то есть на Хортице когда-то было скифское городище, через которое проходили переправы и торговля с греческими купцами.
Уникальная находка в Житомирской области
В конце августа 2020 года в Житомирской области мужчина случайно нашел 32 серебряные монеты времен Владимира Великого.
Найденные монеты датированы XI веком и чеканились исключительно для тогдашней княжеской верхушки.
Источник: Національний заповідник Хортиця