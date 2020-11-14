Уникальная находка на Хортице возрастом около 2,5 тыс. лет — археологи заповедника обнаружили на территории острова захоронение скифского воина.

Скелет нашли в земляной катакомбе на трехметровой глубине, вход был завален гранитными валунами. Так скифы защищали захоронения от грабителей.

Рост воина — около 1,8 м, то есть по древним меркам он был гигантом.

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Рядом нашли также железный нож с костяной рукояткой, остатки колчана с бронзовыми стрелами и жертвенную пищу.

А над самим захоронением был кромлех — круг из гранитных камней. Это символ солнца, который известен в культурах многих древних народов.















На Хортице нашли могилу скифского воина, которой 2,5 тыс. лет / 4 фотографии

Археологи говорят, что 20 лет назад на этом месте уже находили интересные скифские захоронения и жертвенники, то есть на Хортице когда-то было скифское городище, через которое проходили переправы и торговля с греческими купцами.

Уникальная находка в Житомирской области

В конце августа 2020 года в Житомирской области мужчина случайно нашел 32 серебряные монеты времен Владимира Великого.

Найденные монеты датированы XI веком и чеканились исключительно для тогдашней княжеской верхушки.

Источник: Національний заповідник Хортиця

Фото: Національний заповідник Хортиця