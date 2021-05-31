Ничего не смогли сделать: появилось видео попыток спасения 15-летнего Эвана Григора

В соцсетях появилось видео попытки реанимировать 15-летнего Эвана Григора — внука одесского шоумена Олега Филимонова, которому стало плохо во время игры в баскетбол.
На кадрах видео заметно, как бригаду медиков на искусственном поле окружили товарищи Эвана.
Очевидцы подтвердили, что попытки реанимировать подростка продолжались 45 минут, однако вернуть его к жизни медики не смогли.
Правоохранители подтвердили, что тело Эвана Григора направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Окончательную причину смерти сообщат уже в ближайшее время.
Смерть Эвана Григора
О том, что 15-летний внук экс-кандидата в мэры Одессы Олега Филимонова Эван Григор умер, стало известно вечером 30 мая.
Подросток играл в баскетбол на школьной площадке, как вдруг потерял сознание.
Врачи пытались реанимировать парня более получаса, однако спасти его не удалось.