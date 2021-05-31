Нічого не змогли вдіяти: з’явилося відео спроб порятунку 15-річного Евана Григора

У соцмережах з’явилося відео спроби реанімувати 15-річного Евана Григора – онука одеського шоумена Олега Філімонова, якому стало зле під час гри в баскетбол.

На кадрах відео помітно, як бригаду медиків на штучному полі оточили товариші Евана.

Очевидці підтвердили, що спроби реанімувати підлітка тривали 45 хвилин, однак повернути його до життя медики не змогли.

Правоохоронці підтвердили, що тіло Евана Григора направлено на судово-медичну експертизу.

Остаточну причину смерті повідомлять вже незабаром.

Смерть Евана Григора

Про те, що 15-річний внук екс-кандидата в мери Одеси Олега Філімонова Еван Григор помер, стало відомо ввечері 30 травня.

Підліток грав у баскетбол на шкільному майданчику, аж раптом втратив свідомість.

Лікарі намагалися реанімувати хлопця понад півгодини, проте врятувати його не вдалося.