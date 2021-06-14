В столице Турции трагически погибла украинская модель Анжелика Шрауфант. Ей было всего 33 года.

Полиция Стамбула подтвердила, что смертельный инцидент произошел 10 июня в районе Санкактепе.

Девушка выпала с балкона 4-го этажа и от полученных травм погибла на месте.

Смерть модели в Турции: что известно

Украинка Анжелика Шрауфант (по другим данным — Анжелика Срабянц) работала моделью в Стамбуле.

Она жила вместе со своим парнем, известным в Турции дрессировщиком собак Бураком Эрджаном.

Как сообщают турецкие СМИ, в тот вечер двое влюбленных обедали в ресторане, и вдруг между ними начался скандал.

Обед был испорчен, и дорогой к автомобилю Анжелика и Бурак якобы продолжали ссориться.

Уже через несколько часов после того, как пару видели в ресторане, Анжелика выпала с балкона. К медикам за помощью обратился не ее избранник, а случайные прохожие.

Когда на место происшествия приехали правоохранители, выяснилось, что Бурак Эрджан находится в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Его задержали по подозрению в убийстве.

Смерть украинской модели Анжелики Шрауфант подтвердили в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле.

Сейчас дипломаты ожидают официального сообщения о применении меры пресечения для подозреваемого в убийстве украинки.

Источник: Hurriyet