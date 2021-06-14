В столице Турции трагически погибла украинская модель Анжелика Шрауфант. Ей было всего 33 года.
Полиция Стамбула подтвердила, что смертельный инцидент произошел 10 июня в районе Санкактепе.
Девушка выпала с балкона 4-го этажа и от полученных травм погибла на месте.
Смерть модели в Турции: что известно
Украинка Анжелика Шрауфант (по другим данным — Анжелика Срабянц) работала моделью в Стамбуле.
Она жила вместе со своим парнем, известным в Турции дрессировщиком собак Бураком Эрджаном.
Как сообщают турецкие СМИ, в тот вечер двое влюбленных обедали в ресторане, и вдруг между ними начался скандал.
Обед был испорчен, и дорогой к автомобилю Анжелика и Бурак якобы продолжали ссориться.
Уже через несколько часов после того, как пару видели в ресторане, Анжелика выпала с балкона. К медикам за помощью обратился не ее избранник, а случайные прохожие.
Когда на место происшествия приехали правоохранители, выяснилось, что Бурак Эрджан находится в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Его задержали по подозрению в убийстве.
Смерть украинской модели Анжелики Шрауфант подтвердили в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле.
Сейчас дипломаты ожидают официального сообщения о применении меры пресечения для подозреваемого в убийстве украинки.
Источник: Hurriyet