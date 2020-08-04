Избиение модели Дарьи Кирилюк должно расследоваться прозрачно и объективно.

С таким заявлением выступил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

— Я провел встречу с заместителем посла Турции в Украине — госпожа Букет Кабакджы и передал ей обращение по поводу жестокого избиения гражданки Украины Дарьи Кирилюк, которая была зверски избита в турецком городе Чешме вместе с еще тремя женщинами, — написал он в своем Facebook.

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Геращенко отметил, что украинская сторона рассчитывает на справедливое привлечения виновных к ответственности.

Что произошло той ночью

В ночь на 31 июля в одном из турецких клубов украинскую модель Дарью Кирилюк избили на пляже вместе с компанией друзей.

По словам пострадавшей, администрация клуба пытается скрыть преступление и выставить все так, будто ее избил ее же парень.

Драку между Кирилюк и ее парнем якобы сняли камеры безопасности.

В заявлении, сделанном пляжным клубом в социальных сетях, утверждается, что сотрудники службы безопасности не причастны к травме Кирилюк.

Фото: dariakyryliuk