У столиці Туреччини трагічно загинула українська модель Анжеліка Шрауфант. Їй було лише 33 роки.

Поліція Стамбула підтвердила, що смертельний інцидент стався 10 червня в районі Санкактепе.

Дівчина випала з балкона 4-го поверху і загинула миттєво.

Смерть моделі в Туреччині: що відомо

Українка Анжеліка Шрауфант (за іншими даними – Анжеліка Срабянц) працювала моделлю в Стамбулі.

Вона мешкала разом зі своїм хлопцем, відомим в Туреччині дресирувальником собак Бураком Ерджаном.

Як повідомляють турецькі ЗМІ, того вечора двоє закоханих обідали в ресторані, аж раптом між ними розпочався скандал.

Обід було зіпсовано, і дорогою до автомобіля Анжеліка і Бурак нібито продовжували сваритися.

Уже через кілька годин після того, як пару бачили в ресторані, Анжеліка випала з балкона. До медиків по допомогу звернувся не її обранець, а випадкові перехожі.

Коли на місце події приїхали правоохоронці, з’ясувалося, що Бурак Ерджан перебуває у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Його затримали за підозрою у вбивстві.

Смерть української моделі Анжеліки Шрауфант підтвердили у Генеральному консульстві України у Стамбулі.

Наразі дипломати чекають на офіційне повідомлення щодо застосування запобіжного заходу для підозрюваного у вбивстві українки.

Джерело: Hurriyet