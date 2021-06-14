У столиці Туреччини трагічно загинула українська модель Анжеліка Шрауфант. Їй було лише 33 роки.
Поліція Стамбула підтвердила, що смертельний інцидент стався 10 червня в районі Санкактепе.
Дівчина випала з балкона 4-го поверху і загинула миттєво.
Смерть моделі в Туреччині: що відомо
Українка Анжеліка Шрауфант (за іншими даними – Анжеліка Срабянц) працювала моделлю в Стамбулі.
Вона мешкала разом зі своїм хлопцем, відомим в Туреччині дресирувальником собак Бураком Ерджаном.
Як повідомляють турецькі ЗМІ, того вечора двоє закоханих обідали в ресторані, аж раптом між ними розпочався скандал.
Обід було зіпсовано, і дорогою до автомобіля Анжеліка і Бурак нібито продовжували сваритися.
Уже через кілька годин після того, як пару бачили в ресторані, Анжеліка випала з балкона. До медиків по допомогу звернувся не її обранець, а випадкові перехожі.
Коли на місце події приїхали правоохоронці, з’ясувалося, що Бурак Ерджан перебуває у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Його затримали за підозрою у вбивстві.
Смерть української моделі Анжеліки Шрауфант підтвердили у Генеральному консульстві України у Стамбулі.
Наразі дипломати чекають на офіційне повідомлення щодо застосування запобіжного заходу для підозрюваного у вбивстві українки.
Джерело: Hurriyet