Условный срок за месть: 41-летнего харьковчанина осудили за убийство собаки

В Харькове 41-летний мужчина получил условный срок за умышленное убийство собаки.

Установлено, что инцидент произошел во время прогулки. Мужчина встретил незнакомую бабушку, которая выгуливала свою собаку.

В ходе общения между ними возник конфликт, и мужчина решил отомстить пожилой женщине: на ее глазах он нанес собаке около десяти ударов ногами в область спины и шеи.

Вследствие жестокого избиения собака умерла, ветеринар констатировал разрыв внутренних органов.

После завершения расследования суд приговорил 41-летнему живодер наказание в виде двух лет ограничения свободы с испытательным сроком.

Убийство кота в Одесской области

В начале февраля в одном из сел Подольского района 16-летний подросток жестоко замучил бездомного кота, которого нашел на улице.

В полицию обратились соседи парня. Посреди улицы стоял самодельный деревянный крест, на котором гвоздями было прибито тело мертвого кота.

За содеянное ему грозит наказание в виде штрафа, ареста сроком до шести месяцев или ограничения свободы сроком до трех лет.

Источник: Харьковская областная прокуратура