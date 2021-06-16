Умовний термін за помсту: 41-річного харків’янина засудили за вбивство собаки

У Харкові 41-річний чоловік отримав умовний термін за умисне вбивство собаки.

Встановлено, що інцидент стався під час прогулянки. Чоловік зустрів незнайому бабцю, яка вигулювала свого собаку.

Під час спілкування між ними виник конфлікт, і чоловік вирішив помститися літній жінці: на її очах він наніс псу близько десяти ударів ногами в область спини та шиї.

Внаслідок жорстокого побиття собака помер, ветеринар констатував розрив внутрішніх органів.

Після завершення розслідування суд присудив 41-річному живодеру покарання у вигляді двох років обмеження волі з іспитовим терміном.

Вбивство кота в Одеській області

На початку лютого в одному із сіл Подільського району 16-річний підліток жорстоко замучив безпритульного кота, якого знайшов на вулиці.

До поліції звернулися сусіди хлопця. Посеред вулиці стояв саморобний дерев’яний хрест, на якому цвяхами було прибито тіло мертвого кота.

За скоєне йому загрожує покарання у вигляді штрафу, арешту терміном до шести місяців або обмеження волі терміном до трьох років.

Джерело: Харківська обласна прокуратура