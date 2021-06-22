Чиновники управления Государственной налоговой службы в Киеве помогали коммерческим структурам за так называемое вознаграждение уклоняться от уплаты налогов. В результате коррупционных действий бюджет недополучил около 2,5 млрд грн.
Следователи Государственного бюро расследований выяснили, что чиновники налоговой вступили в сговор с представителями нескольких компаний, которые занимаются реализацией подакцизной продукции.
Вместо того, чтобы блокировать регистрацию налоговых накладных фирм, которые отнесены к рисковым, они за неправомерное вознаграждение закрывали глаза на нарушения законодательства.
Так продолжалось с середины 2020 года, и за год эти компании не уплатили в бюджет 2,5 млрд грн налогов.
В офисе ГНС в Киеве прошли обыски, во время которых изъяты вещи и документы, которые будут приобщены к материалам дела.
Производство расследуется по статье Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УКУ).
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 6 лет.