Чиновники управления Государственной налоговой службы в Киеве помогали коммерческим структурам за так называемое вознаграждение уклоняться от уплаты налогов. В результате коррупционных действий бюджет недополучил около 2,5 млрд грн.

Следователи Государственного бюро расследований выяснили, что чиновники налоговой вступили в сговор с представителями нескольких компаний, которые занимаются реализацией подакцизной продукции.

Вместо того, чтобы блокировать регистрацию налоговых накладных фирм, которые отнесены к рисковым, они за неправомерное вознаграждение закрывали глаза на нарушения законодательства.

Так продолжалось с середины 2020 года, и за год эти компании не уплатили в бюджет 2,5 млрд грн налогов.

В офисе ГНС в Киеве прошли обыски, во время которых изъяты вещи и документы, которые будут приобщены к материалам дела.

Производство расследуется по статье Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УКУ).

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 6 лет.