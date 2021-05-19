Сотрудники СБУ разоблачили чиновника, который помогал беспрепятственно доставлять в Украину автомобили с иностранной регистрацией в режиме временного ввоза до одного года через пункт пропуска Луцкого пограничного отряда.

— За денежное вознаграждение чиновник помогал беспрепятственно ввозить в Украину автомобили на иностранной регистрации. Все это — в режиме временного ввоза до одного года через пункт пропуска Луцкого пограничного отряда, — заявили в СБУ.

По схеме злоумышленники получали $ 600- $ 3 тыс. взяток за одно транспортное средство.

Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов уголовного производства после получения им очередной части неправомерной выгоды в размере $ 3 тыс.

— Общая сумма документированной неправомерной выгоды составляла $4,2 тыс., — сообщили в СБУ.

Правоохранители проводят следственные действия по рабочим и домашним адресам фигурантов противоправной схемы и проверяют на причастность к ней сотрудников Гостаможслужбы.

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В Украине с 15 мая вступит в силу закон о растаможке так называемых евроблях, который подписал президент Владимир Зеленский.

Источник: СБУ

Фото: СБУ