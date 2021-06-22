Посадовці управління Державної податкової служби у Києві допомагали комерційним структурам за так звану винагороду ухилятися від сплати податків. Внаслідок корупційних дій бюджет недоотримав близько 2,5 млрд грн.

Слідчі Державного бюро розслідувань з’ясували, що чиновники податкової вступили у змову з представниками кількох компаній, які займаються реалізацією підакцизної продукції.

Замість того, щоб блокувати реєстрацію податкових накладних фірм, які віднесені до ризикових, вони за неправомірну винагороду закривали очі на порушення законодавства.

Так тривало з середини 2020 року, і за рік ці компанії не сплатили до бюджету 2,5 млрд грн податків.

У офісі ДПС у Києві пройшли обшуки, під час яких вилучено речі та документи, які будуть долучені до матеріалів справи.

Провадження розслідується за статтею Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 ККУ).

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 6 років.