Масштабное ДТП на Берестейской в Киеве: фура перевернулась под мостом

В Киеве произошло серьезное ДТП. Возле метро Берестейской на несколько автомобилей опрокинулась фура, у которой лопнуло колесо.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось под путепроводом на Берестейской. У водителя грузовика на ходу лопнуло колесо — от этого транспортное средство отбросило в легковое авто и конструкцию моста.

По данным Telegram-канала Киев Оперативный, в результате масштабной аварии есть пострадавшие. Сообщается, что фура задела несколько автомобилей. Также есть неофициальная версия, что грузовик упал прямо с моста.

Обновлено в 13.23. Движение на дороге по направлению от метро Святошино до Берестейской частично восстановили. На месте работают пожарные, спасатели и другие службы столицы.

В Киевсовете сообщили, что во время ДТП пострадали два человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения. Путепровод не поврежден. Сейчас коммунальщики разбирают газоблоки и убирают поврежденный грузовик.

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Фото: КГГА