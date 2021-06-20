Спортсменка Екатерина Долган — умерла в ДТП в 21 год

На трассе Киев — Прилуки разбилась 21-летняя рекордсменка Национального Реестра Рекордов Украины Екатерина Долган.

Об этом сообщила руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее спортсменка установила рекорд в номинации Самый непрерывный бег на беговом тренажере.

— И впереди была еще вся жизнь, масса планов, побед и мечтаний. Когда мы готовили ее рекорд, мы назвали Катю — Бегущая по Солнцу. Легкого бега тебе в вечность, девочка, — подчеркнула Ветрова.

Еще два дня назад спортсменка участвовала в очередном забеге, который проводили в Сумах. Екатерина Долган — кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, призер многочисленных соревнований и Чемпионатов Украины.

9 сентября 2020 года девушка установила рекорд, преодолев максимальное расстояние на спортивном тренажере. В этот день Екатерина Долган пробежала за пять часов 51 км без перерыва на отдых.

Фото: Лана Ветрова