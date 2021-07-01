Масштабна ДТП на Берестейській у Києві: фура перекинулася під мостом

У Києві сталася серйозна ДТП. Біля метро Берестейської на декілька автомобілів перекинулася фура, у якої лопнуло колесо.

Серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася під шляхопроводом на Берестейській. У водія вантажівки на ходу лопнуло колесо – від цього транспортний засіб відкинуло у легкове авто та конструкцію мосту.

За даними Telegram-каналу Київ Оперативний, у результаті масштабної аварії є постраждалі.

Повідомляється, що фура зачепила декілька автомобілів. Також є неофіційна версія, що вантажівка впала прямо з мосту.

Наразі рух транспорту під мостом ускладнений. Від площі Перемоги всі машини стоять у заторі.

Наразі немає офіційної інформації щодо кількості постраждалих та загиблих внаслідок цієї аварії.