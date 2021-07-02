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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

На трассе Одесса-Рени авто сбило трех человек — погибли женщина с ребенком

Смертельна ДТП на трасі Одеса-Рені

Вечером 1 июля на трассе Одесса-Рени в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошло смертельное ДТП. На пешеходном переходе 33-летний водитель автомобиля Nissan сбил трех человек.

Женщина и мальчик погибли на месте, еще одну пострадавшую госпитализировали в больницу.

Авария произошла возле поворота на село Старокозачье. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП и личности потерпевших.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть нескольких людей.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Смертельна ДТП на трасі Одеса-Рені
Смертельна ДТП на трасі Одеса-Рені
Смертельна ДТП на трасі Одеса-Рені
Смертельна ДТП на трасі Одеса-Рені
На трассе Одесса-Рени авто сбило трех человек — погибли женщина с ребенком / 2 фотографии
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Фото: Нацполіція, bessarabiainform

Источник: Нацполиция

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