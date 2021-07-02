Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

На трасі Одеса-Рені авто збило трьох людей – загинули жінка з дитиною

Смертельна ДТП на трасі Одеса-Рені

Ввечері 1 липня на трасі Одеса-Рені у Білгород-Дністровському районі Одеської області сталася смертельна ДТП. На пішоходному переході 33-річний водій автомобіля Nissan збив трьох людей.

Жінка та хлопчик загинули на місці, ще одну потерпілу госпіталізовано до лікарні.

Аварія сталася біля повороту на село Старокозаче. Поліція встановлює всі обставини ДТП і особи потерпілих.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть кількох людей.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Смертельна ДТП на трасі Одеса-Рені
Смертельна ДТП на трасі Одеса-Рені
Смертельна ДТП на трасі Одеса-Рені
Смертельна ДТП на трасі Одеса-Рені
На трасі Одеса-Рені авто збило трьох людей – загинули жінка з дитиною / 2 фотографии
Читайте
Масштабна ДТП на Берестейській у Києві: фура перекинулася під мостом

Фото: Нацполіція, bessarabiainform

Джерело: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка