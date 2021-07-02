Ввечері 1 липня на трасі Одеса-Рені у Білгород-Дністровському районі Одеської області сталася смертельна ДТП. На пішоходному переході 33-річний водій автомобіля Nissan збив трьох людей.

Жінка та хлопчик загинули на місці, ще одну потерпілу госпіталізовано до лікарні.

Аварія сталася біля повороту на село Старокозаче. Поліція встановлює всі обставини ДТП і особи потерпілих.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть кількох людей.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

На трасі Одеса-Рені авто збило трьох людей – загинули жінка з дитиною / 2 фотографии

Фото: Нацполіція, bessarabiainform