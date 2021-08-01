Кровоизлияние в мозг: в Киеве жестоко избили танцовщика из группы Дорофеевой

В Киеве неизвестный мужчина жестоко избил одного из танцовщиков певицы Нади Дорофеевой.

Инцидент произошел после окончания сольного концерта певицы, в котором потерпевший принимал участие.

По словам Дорофеевой, парень вышел из клуба Лифт, где мужчина сначала толкнул его на забор, а затем нанес несколько сильных ударов.

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У молодого человека диагностированы тяжелые травмы, в том числе кровоизлияние в головной мозг.

— Ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. Есть фото и свидетели инцидента. Заявление в полицию мы уже написали. Самое важное сейчас, чтобы Женя поправился, а человек, который на него напал, был найден, — рассказала певица в социальной сети Instagram.

Она также приложила видеозапись, на которой зафиксирован нападавший, и попросила своих подписчиков помочь в его опознании.

Напомним, в конце июля двое человек в масках избили и ограбили двоих пенсионеров в селе Ольховка на Закарпатье.

Потерпевшие отдали злоумышленникам около $4 тыс., 2 тыс. грн, а также золотые украшения.

Нападавшими оказались жители Донецкой области — 53-летний подозреваемый уже задержан, а его 26-летнего сообщника все еще ищут.

Фото: Instagram Нади Дорофеевой