В селе Ольховка, что на Закарпатье, двое мужчин в масках ворвались в дом пенсионеров. Злоумышленники подъехали ко двору вечером на автомобиле и сразу бросились на супругов с кулаками.

— Ну, я вам не могу сказать, как было страшно очень, когда к вам касается ужас такой. Огромный человек хватает вас за руки, толчет по голове, — рассказывает пострадавшая.

Мужчины в масках требовали у пенсионеров деньги, а напуганные владельцы дома решили отдать все сбережения — $4 тыс., 2 тыс. грн, а также золотые украшения.

— Он мотал меня, топтал, связал. “Иди показывай, где деньги!” … Я отдала все деньги, что мы имели. Что делать? — делится женщина.

После получения средств преступники закрыли избитых супругов в автомобиле и скрылись. Пострадавшим удалось освободиться, после чего они сразу обратились в полицию.

Правоохранители выяснили, что нападавшими оказались двое жителей Донецкой области. 53-летнего подозреваемого уже задержали, а его 26-летнего сообщника еще ищут.

— Преступление совершили двое ранее судимых жителей Донбасса. Полицейские провели масштабную оперативную работу, привлекли к раскрытию преступления сотрудников уголовного анализа, которые с помощью системы видеонаблюдения проложили детальный маршрут движения злоумышленников, — рассказала Анна Богдан, пресс-секретарь полиции Закарпатья.

Задержанный свою вину отрицает, на время следствия его отправили с тюрьму. За совершенное преступление мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.