Контрабанда наркотиков – в Украину пытались завезти наркотики в конфетах (фото)

Служебный пес Киевской таможни Харди нашел наркотики в посылке, которая прибыла в Украину из Великобритании.

Международное отправление адресовалось жительнице Ивано-Франковской области. По документам в пакете должны были быть свадебные конфеты.

Однако впоследствии специалисты установили, что в каждом из 17 разноцветных леденцов содержалось психотропное вещество тетрагидроканнабинол.

Оно относится к особо опасным психотропным веществам, оборот которых в Украине запрещен.

По факту пересылки международным почтовым отправлением запрещенного товара таможенники составили протокол и изъяли конфеты.

Конфеты на свадьбу: женщине прислали из Великобритании леденцы с наркотиками / 4 фотографии

16 августа СБУ изъяла почти 60 кг кокаина, стоимость которого составляет $10 млн по расценкам черного рынка.

Наркотики прибыли в морской торговый порт Южный из Латинской Америки в контейнере с бананами.

Украина была лишь транзитной точкой. Отсюда товар должен был поехать в Евросоюз.

По данным следствия, к контрабанде причастна одна из самых мощных преступных организаций Ндрангета.

Источник: Киевская таможня

Фото: Киевская таможня