Контрабанда наркотиков – в Украину пытались завезти наркотики в конфетах (фото)

Служебный пес Киевской таможни Харди нашел наркотики в посылке, которая прибыла в Украину из Великобритании.
Международное отправление адресовалось жительнице Ивано-Франковской области. По документам в пакете должны были быть свадебные конфеты.
Однако впоследствии специалисты установили, что в каждом из 17 разноцветных леденцов содержалось психотропное вещество тетрагидроканнабинол.
Оно относится к особо опасным психотропным веществам, оборот которых в Украине запрещен.
По факту пересылки международным почтовым отправлением запрещенного товара таможенники составили протокол и изъяли конфеты.
16 августа СБУ изъяла почти 60 кг кокаина, стоимость которого составляет $10 млн по расценкам черного рынка.
Наркотики прибыли в морской торговый порт Южный из Латинской Америки в контейнере с бананами.
Украина была лишь транзитной точкой. Отсюда товар должен был поехать в Евросоюз.
По данным следствия, к контрабанде причастна одна из самых мощных преступных организаций Ндрангета.
Источник: Киевская таможня
Фото: Киевская таможня